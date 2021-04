Sileri “Riaperture irreversibili ma presto per togliere coprifuoco” (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le Riaperture sono irreversibili, non dovremo più temere di dover chiudere. La campagna vaccinale avanza e guardiamo con ottimismo ai risultati ottenuti dai Paesi più avanti di noi, come Inghilterra e Israele”. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un'intervista al quotidiano La Stampa. Il rischio delle Riaperture, spiega Sileri, “è stato calcolato con buonsenso scientifico e la programmazione è basata sull'andamento dei numeri. Inghilterra e Israele si sono mosse con le nostre stesse tempistiche: perchè non dovremmo vedere gli stessi risultati che loro hanno oggi?”. Circa le preoccupazioni per la riapertura delle scuole, spiega Sileri, questo “potrà determinare un aumento dei contagi, certo. Arriverà un momento in cui avremo molti più contagi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lesono, non dovremo più temere di dover chiudere. La campagna vaccinale avanza e guardiamo con ottimismo ai risultati ottenuti dai Paesi più avanti di noi, come Inghilterra e Israele”. Lo dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, in un'intervista al quotidiano La Stampa. Il rischio delle, spiega, “è stato calcolato con buonsenso scientifico e la programmazione è basata sull'andamento dei numeri. Inghilterra e Israele si sono mosse con le nostre stesse tempistiche: perchè non dovremmo vedere gli stessi risultati che loro hanno oggi?”. Circa le preoccupazioni per la riapertura delle scuole, spiega, questo “potrà determinare un aumento dei contagi, certo. Arriverà un momento in cui avremo molti più contagi ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Sileri: 'E' ancora presto per togliere il coprifuoco ma riaperture irreversibili'. Rezza: 'Se l'epidemia riparte pronti a… - blogsicilia : #notizie #sicilia Sileri “Riaperture irreversibili ma presto per togliere coprifuoco” - - fisco24_info : Covid: Sileri, è ancora presto per togliere il coprifuoco ma riaperture irreversibili: Rezza: 'Se l'epidemia ripart… - Agenzia_Ansa : Sileri: 'E' ancora presto per togliere il coprifuoco ma riaperture irreversibili'. Rezza: 'Se l'epidemia riparte pr… - CorriereCitta : Sileri “Riaperture irreversibili ma presto per togliere coprifuoco” -