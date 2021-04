Sileri blocca le fughe in avanti | ' Presto per togliere il coprifuoco'

(Di domenica 18 aprile 2021) Matteo Salvini e La Lega, con atteggiamento populista, stanno spingendo più che mai per le riaperture delle scuole, delle attività in Italia e per l'abolizione delma il ministro della ...

Advertising

MoManjii : @fdragoni Ma poi arriva Sileri? E se mi blocca anche lui? - ANTONIOVADALA7 : Per favore bloccate Speranza!!! Essere privo di umanita',logica e buon senso. L'incompetente dice di continuare con… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri blocca

L'Unione Sarda.it

Il rischio delle riaperture, ha spiegato, "è stato calcolato con buonsenso scientifico e la programmazione è basata sull'andamento dei numeri. Inghilterra e Israele si sono mosse con le nostre ...Pensa chesia una persona che si mette dalla parte della popolazione, che senti più vicino ... quindi si immagini se non mi fa paura la dittatura chequalsiasi tipo di pensiero. Ma i ...Matteo Salvini e La Lega, con atteggiamento populista, stanno spingendo più che mai per le riaperture delle scuole, delle attività in Italia e per l’abolizione del coprifuoco ma il ministro della salu ...Roma, 16 apr. (askanews) - Bisogna "fare presto" e "attivare la vaccinazione anche per gli iscritti all'Aire", l'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero. Lo dice la deputata Fucsia Fitzge ...