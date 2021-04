Sicilia Vende online un quadro rubato in chiesa 22 anni fa | denunciato antiquario di Foligno „Vende online un quadro rubato in chiesa 22 anni fa | denunciato antiquario di Foligno“

Advertising

madliber : @andr900 @boni_franco Ma infatti i voti non si spostano, si comprano. Punto. Mica stanno in un serbatoio e li trasf… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Vende

lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

PALERMO - Ancora una vittima della truffa del bancomat. Questa volta a farne le spese è stato un cinquantenne di Palermo che dopo aver messo un annuncio per la vendita di un casco da moto sul portale ...PALERMO - Ancora una vittima della truffa del bancomat. Questa volta a farne le spese è stato un cinquantenne di Palermo che dopo aver messo un annuncio per la vendita di un casco da moto sul portale '...L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "Oggi su oltre 12mila tamponi e oltre 15mila antigenici, per un totale di oltre 27mila test, si registrano 1.127 casi positivi" "Oggi su o ...Un altro nuovo colpo di scena sull’inchiesta dei dati Covid falsificati in Sicilia. I tre arrestati Letizia Di Liberti, dirigente della Regione siciliana, Salvatore Cusimano funzionario dell’assessora ...