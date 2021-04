Si è inceppata la corrente del Golfo

(Di domenica 18 aprile 2021) La calotta polare artica si scioglie al ritmo impressionante di un milione di tonnellate al minuto. La colpa? Si è «interrotto» il grande flusso oceanico daldel Messico. Significa inverni glaciali nel Nord Europa e ondate torride altrove. La calotta polare artica si scioglie al ritmo impressionante di un milione di tonnellate al minuto. Nella sua spirale di disfacimento, riversa in mare intere distese di ghiaccio. La sparizione totale della sua coltre bianca durante il periodo estivo è prevista entro il 2036. E non sarà senza conseguenze per l'equilibrio della Terra. Quanto un articolo su Science aveva paventato nel 2005, è ora divenuto realtà. Mettendo insieme misurazioni e ricerche degli ultimi anni, scienziati del Postdam Institute for climate impact research hanno concluso su Nature Geoscience che il ritmo attuale di scioglimento sta sconvolgendo la ...

