Sferisterio | modello nazionale per gli spettacoli all' aperto Teatri | già pronte le stagioni per ripartire

ANCONA - Riaperture al 50%, con un massimo di 500 spettatori al chiuso e 1000 all'aperto: così il Comitato tecnico scientifico ha deciso di accogliere le richieste del ministro Dario Franceschini . Le ......la Storia del Movimento di Liberazione delle Marche e la stagione dei cento anni dello,... così come la costituzione di una rete per dare avvio a un ineditodi sinergia ...Macerata.- Il progetto dei Cento Mecenati promosso dall’Associazione Arena Sferisterio di Macerata ottiene un nuovo riconoscimento, conquistando il terzo posto alla quinta edizione del concorso “Proge ...MACERATA OPERA FESTIVAL - Nuovo riconoscimento per il progetto al concorso promosso da Ales spa, con Promo PA Fondazione – LuBeC.