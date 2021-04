Sezze | scandalo festini cimitero | le carte dell' inchiesta

(Di domenica 18 aprile 2021) Una telecamera a circuito chiuso in ogni stanza per riprendere i rapporti sessualie donne fatte mercificare in casa sua di volta in volta con personalee forze'ordine, meccanici, medici ...

Adnkronos

Nelle carte dell'inchiesta sui presunti festini al cimitero dii magistrati ipotizzano che il custode si sia appropriato, in concorso con il figlio (entrambi accusati di peculato) anche di ...Si allarga l'inchiesta sullo. La 28enne: "L'ho fatto per necessità". Si allarga l'inchiesta sullodei festini a luci rosse nel cimitero di, in provincia di Latina. Come riporta Frosinone ...C'è dell'altro nello scandalo del cimitero di Sezze. Compravendita di loculi e legname, festini, prestazioni sessuali in casa riprese da telecamere nascoste, ma anche fiori ...Telecamere in casa del custode per riprendere i rapporti dei clienti, fiori rubati insieme all'amante per gli addobbi: questo e altro nel materiale ...