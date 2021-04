Sezze, scandalo festini cimitero: le carte dell’inchiesta (Di domenica 18 aprile 2021) Una telecamera a circuito chiuso in ogni stanza per riprendere i rapporti sessuali delle donne fatte mercificare in casa sua di volta in volta con personale delle forze dell’ordine, meccanici, medici e tecnici. Questa è l’ipotesi degli inquirenti dopo il ritrovamento di strumenti video da parte dei carabinieri del comando provinciale di Latina nel corso di una perquisizione nella villa con piscina del custode del cimitero Fausto Castaldi adiacente al camposanto monumentale di Sezze. Telecamere che nell’ipotesi investigativa riprendevano e registravano ogni prestazione delle donne proposte ai suoi “contatti” dal custode, il quale non avrebbe mai chiesto soldi quanto piuttosto favori, concessioni, sconti che potevano riguardare interventi sulle proprie auto o, perfino, la manutenzione della propria caldaia. E una di queste telecamere, montate perfino ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) Una telecamera a circuito chiuso in ogni stanza per riprendere i rapporti sessuali delle donne fatte mercificare in casa sua di volta in volta con personale delle forze dell’ordine, meccanici, medici e tecnici. Questa è l’ipotesi degli inquirenti dopo il ritrovamento di strumenti video da parte dei carabinieri del comando provinciale di Latina nel corso di una perquisizione nella villa con piscina del custode delFausto Castaldi adiacente al camposanto monumentale di. Telecamere che nell’ipotesi investigativa riprendevano e registravano ogni prestazione delle donne proposte ai suoi “contatti” dal custode, il quale non avrebbe mai chiesto soldi quanto piuttosto favori, concessioni, sconti che potevano riguardare interventi sulle proprie auto o, perfino, la manutenzione della propria caldaia. E una di queste telecamere, montate perfino ...

TV7Benevento : Sezze, scandalo festini cimitero: le carte dell'inchiesta... - fisco24_info : Sezze, scandalo festini cimitero: le carte dell'inchiesta: Telecamere in casa del custode per riprendere i rapporti… - News_24it : Partiva da Cassino ogni fine settimana per prostituirsi all'interno del cimitero di Sezze, in provincia di Latina.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sezze scandalo Festini a luci rosse nel cimitero, giovane prostituta nella rete dell'Arma Si allarga l'inchiesta sullo scandalo a Sezze. La 28enne: "L'ho fatto per necessità" SEZZE. Si allarga l'inchiesta sullo scandalo dei festini a luci rosse nel cimitero di Sezze, in provincia di Latina. Come riporta Frosinone ...

Scandalo al cimitero di Sezze, Castaldi e Panfilio vanno agli arresti domiciliari Il Tribunale del Riesame di Roma ha riformato l' ordinanza di custodia cautelare che ha colpito undici persone nell'ambito dell 'inchiesta 'Omnia 2' sulla gestione del cimitero di Sezze . I giudici della libertà hanno accolto numerosi dei ricorsi presentati nei giorni scorsi dalla difesa tra cui quelli dei due principali indagati: si tratta di Fausto Castaldi , ex custode dell'...

Sezze, scandalo festini cimitero: le carte dell'inchiesta Cosenzachannel.it Sezze, scandalo festini cimitero: le carte dell'inchiesta (Adnkronos) - Una telecamera a circuito chiuso in ogni stanza per riprendere i rapporti sessuali delle donne fatte mercificare in casa sua di volta ...

Latina, festini a luci rosse e traffico di resti umani al cimitero di Sezze: 11 arresti e 15 indagati Le indagini sul giro di prostituzione e stupefacenti sembrano la trama di un film e sfiorano, con dettagli tra l'horror e il boccacesco, tutta la ...

Si allarga l'inchiesta sullo. La 28enne: "L'ho fatto per necessità". Si allarga l'inchiesta sullodei festini a luci rosse nel cimitero di, in provincia di Latina. Come riporta Frosinone ...Il Tribunale del Riesame di Roma ha riformato l' ordinanza di custodia cautelare che ha colpito undici persone nell'ambito dell 'inchiesta 'Omnia 2' sulla gestione del cimitero di. I giudici della libertà hanno accolto numerosi dei ricorsi presentati nei giorni scorsi dalla difesa tra cui quelli dei due principali indagati: si tratta di Fausto Castaldi , ex custode dell'...(Adnkronos) - Una telecamera a circuito chiuso in ogni stanza per riprendere i rapporti sessuali delle donne fatte mercificare in casa sua di volta ...Le indagini sul giro di prostituzione e stupefacenti sembrano la trama di un film e sfiorano, con dettagli tra l'horror e il boccacesco, tutta la ...