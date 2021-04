Sex and The City, Carrie Bradshaw ritroverà un vecchio amore nel revival (Di domenica 18 aprile 2021) La notizia del revival di Sex and The City è stata accompagnata, fin da subito, da una sensazione dolce-amara. Certo, da una parte avremmo potuto rivedere sul piccolo schermo una delle serie più iconiche dei primi anni 2000, dopo ben 17 anni dall’ultima stagione. Dall’altra, però, abbiamo dovuto accettare, volenti o nolenti, l’assenza di Samantha Jones, uno dei personaggi che più di tutti hanno contribuito a rendere immortale la serie. Le notizie trapelate in seguito non hanno migliorato la situazione. Per And Just Like That… -questo il titolo del revival- ha dato forfait anche Mr. Big, storico amore di Carrie Bradshaw. Ma, per un addio c’è sempre un gradito ritorno. E a gioirne più di tutti sarà proprio il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker. Pare infatti che nella nuova ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 aprile 2021) La notizia deldi Sex and Theè stata accompagnata, fin da subito, da una sensazione dolce-amara. Certo, da una parte avremmo potuto rivedere sul piccolo schermo una delle serie più iconiche dei primi anni 2000, dopo ben 17 anni dall’ultima stagione. Dall’altra, però, abbiamo dovuto accettare, volenti o nolenti, l’assenza di Samantha Jones, uno dei personaggi che più di tutti hanno contribuito a rendere immortale la serie. Le notizie trapelate in seguito non hanno migliorato la situazione. Per And Just Like That… -questo il titolo del- ha dato forfait anche Mr. Big, storicodi. Ma, per un addio c’è sempre un gradito ritorno. E a gioirne più di tutti sarà proprio il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker. Pare infatti che nella nuova ...

