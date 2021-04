Sesto, incidente in mountain bike sulla montagnetta del Parco Nord: ragazzo in fin di vita (Di domenica 18 aprile 2021) Sesto San Giovanni (Milano), 18 aprile 2021 " E' ancora senza un nome il ragazzino, dell'eta apparente di 12 anni, ricoverato in condizioni gravissime in seguito a una caduta in mountain bike lungo ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 18 aprile 2021)San Giovanni (Milano), 18 aprile 2021 " E' ancora senza un nome il ragazzino, dell'eta apparente di 12 anni, ricoverato in condizioni gravissime in seguito a una caduta inlungo ...

