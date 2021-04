Serie D, Caldiero Terme-Ambrosiana: le probabili formazioni e diretta TV (Di domenica 18 aprile 2021) Caldiero Terme-Ambrosiana è la sfida della 30a giornata del campionato di Serie D girone C, che a partire dalle 15.00 andrà in scena al “Berti” di Caldiero. I padroni di casa, forti di una buona striscia di risultati utili, puntano alla vittoria contro una formazione invischiata nella corsa salvezza. Ecco come le due formazioni potrebbero scendere in campo. Il momento del Caldiero Terme I gialloverdi approcciano l’incontro di questo pomeriggio, dopo la bella vittoria conseguita sul campo dell’Este sette giorni orsono, arrivata grazie ai gol realizzati da Zerbato nel primo tempo e Viviani a tempo oramai scaduto. La squadra di Soave, che prima dell’incontro odierno si presenta in classifica con 45 punti dopo 29 gare disputate (11 vittorie, 12 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021)è la sfida della 30a giornata del campionato diD girone C, che a partire dalle 15.00 andrà in scena al “Berti” di. I padroni di casa, forti di una buona striscia di risultati utili, puntano alla vittoria contro una formazione invischiata nella corsa salvezza. Ecco come le duepotrebbero scendere in campo. Il momento delI gialloverdi approcciano l’incontro di questo pomeriggio, dopo la bella vittoria conseguita sul campo dell’Este sette giorni orsono, arrivata grazie ai gol realizzati da Zerbato nel primo tempo e Viviani a tempo oramai scaduto. La squadra di Soave, che prima dell’incontro odierno si presenta in classifica con 45 punti dopo 29 gare disputate (11 vittorie, 12 ...

