Serie C, Renate-Juventus U23: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 18 aprile 2021) Questo pomeriggio alle 17.30, allo stadio Sport Village Piscine di Meda, il Renate ospita la Juventus U23, nello scontro valido per la 36^ giornata del girone A di Serie C. Entrambe le squadre hanno bisogno di riassestare il proprio ruolino di marcia, per cercare un posto migliore in vista dei play-off. Ecco le ultime da Renate-Juventus U23. Il momento del Renate Il Renate occupa attualmente il quarto posto in classifica con 58 punti conquistati e si trova a 3 lunghezze di distanza dal terzo posto. Fin qui ha collezionato 17 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte, per un totale 44 gol fatti e 35 subiti. Nelle ultime 5 gare sono arrivate 4 sconfitte ed 1 vittoria. In particolare, lo scorso incontro giocato è stato quello di domenica scorsa contro la Pistoiese, che ha ...

