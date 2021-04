Serie C, Potenza-Monopoli probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 18 aprile 2021) Questo pomeriggio alle 17.30, allo stadio comunale Alfredo Viviani, il Potenza ospita il Monopoli nella gara valida per la 36^ giornata del girone C di Serie C. L’imperativo è allontanarsi il più possibile dalle zone pericolose e magari sperare, nel caso del Monopoli, in un miracoloso posto last-minute nei play-off. Ecco le ultime da Potenza-Monopoli. Il momento del Potenza Il Potenza è attualmente al 14° posto in classifica con 35 punti conquistati in 34 giornate. Un cammino costituito da 9 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte con 36 gol fatti e 51 subiti. Nelle ultime 5 gare i risultati sono stati piuttosto altalenanti con 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria. Con un insuccesso si è concluso il match disputato più di recente, ovvero quello contro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Questo pomeriggio alle 17.30, allo stadio comunale Alfredo Viviani, ilospita ilnella gara valida per la 36^ giornata del girone C diC. L’imperativo è allontanarsi il più possibile dalle zone pericolose e magari sperare, nel caso del, in un miracoloso posto last-minute nei play-off. Ecco le ultime da. Il momento delIlè attualmente al 14° posto in classifica con 35 punti conquistati in 34 giornate. Un cammino costituito da 9 vittorie, 8 pareggi e 17 sconfitte con 36 gol fatti e 51 subiti. Nelle ultime 5 gare i risultati sono stati piuttosto altalenanti con 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria. Con un insuccesso si è concluso il match disputato più di recente, ovvero quello contro ...

