Serie C, Lecco-Olbia: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 18 aprile 2021) Allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, per la 36esima giornata del Girone A di Serie C, va in scena Lecco-Olbia, sfida fra chi vuole consolidare la propria posizione e chi continua a inseguire un posto nei playoff. Il fischio d'inizio in programma alle ore 15:00 di oggi. Il momento del Lecco Dopo un inizio 2021 scoppiettante e ricco di vittorie, nell'ultimo mese i lombardi hanno faticato trovando una sola vittoria nelle ultime 6 uscite (1-0 contro la Pistoiese penultima). E se fino ad inizio marzo la prima posizione poteva addirittura apparire come un sogno realizzabile, ad oggi il Lecco può realisticamente ambire al quarto posto del Renate a +2. La squadra di mister D'Agostino, infatti, con i suoi 56 punti e una partita ancora da giocare (quella contro la Pro Vercelli) si trova ...

