Serie C, girone C: la Juve Stabia corsara a Caserta, il Catanzaro batte il Catania e sale al terzo posto. Risultati e classifica (Di domenica 18 aprile 2021) 36a giornata di Serie C (girone C).Due le gare che si sono disputate alle ore 12.30: in campo Casertana-Juve Stabia e Catanzaro-Catania. Successo esterno per le "vespe" che hanno vinto in quel di Caserta per 3-2 grazie alle reti di Berardocco, Vallocchia e Marotta. Tre punti importanti anche per il Catanzaro che ha archiviato la pratica etnea con un 2-0 firmato dalle reti di Di Massimo e Baldasson. LA classifica AGGIORNATATernana 87Avellino 66Bari* 59Catanzaro* 61Catania 55Juve Stabia* 55Foggia**47Palermo* 46Teramo* 45Casertana 44Monopoli** 40Viterbese * 39Virtus Francavilla 37Potenza 35Turris* 35Vibonese* 32Paganese*

