Serie C, Feralpisalò-Carpi probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 18 aprile 2021) Questo pomeriggio alle 17.30, allo stadio Lino Turina, la Feralpisalò ospita il Carpi nella gara valida per la 36^ giornata del girone B di Serie C. I padroni di casa vogliono mantenere il quinto posto, mentre gli ospiti hanno tutte le intenzioni di portare a termine una stagione tranquilla. Ecco le ultime da Feralpisalò-Carpi. Il momento della Feralpisalò Attualmente la Feralpisalò occupa il quinto posto in graduatoria con 56 punti conquistati in 35 partite. Il ruolino di marcia parla di 16 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte con 48 gol fatti e 43 subiti. Nelle ultime 5 gare sono arrivate 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. In particolare, l’ultimo incontro ha visto i verdeazzurri uscire vincitori contro la Fermana per 1-4, grazie alle reti di Guerra, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Questo pomeriggio alle 17.30, allo stadio Lino Turina, laospita ilnella gara valida per la 36^ giornata del girone B diC. I padroni di casa vogliono mantenere il quinto posto, mentre gli ospiti hanno tutte le intenzioni di portare a termine una stagione tranquilla. Ecco le ultime da. Il momento dellaAttualmente laoccupa il quinto posto in graduatoria con 56 punti conquistati in 35 partite. Il ruolino di marcia parla di 16 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte con 48 gol fatti e 43 subiti. Nelle ultime 5 gare sono arrivate 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. In particolare, l’ultimo incontro ha visto i verdeazzurri uscire vincitori contro la Fermana per 1-4, grazie alle reti di Guerra, ...

