Serie C, Catanzaro-Catania: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Catanzaro-Catania, sfida in programma oggi alle 12:30, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie C – Girone C. IL MOMENTO DEL Catanzaro 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta che manca dallo 0-1 interno coll’Avellino del 3 marzo scorso: è questo il recente ruolino di marcia del Catanzaro di Nicola Antonio Calabro che, quarto in classifica a quota 58 punti, si appresta ad ospitare, tra le mura amiche del Ceravolo, il lanciatissimo Catania di Francesco Baldini che occupa la quinta posizione a quota 55. Giallorossi e rossoblù, entrambi già certi dei playoff, proveranno a fare bene in queste ultime tre partite prima di concentrarsi esclusivamente sulla corsa alla Serie B. IL MOMENTO DEL ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 12:30, valevole per la 36° giornata del campionato diC – Girone C. IL MOMENTO DEL4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta che manca dallo 0-1 interno coll’Avellino del 3 marzo scorso: è questo il recente ruolino di marcia deldi Nicola Antonio Calabro che, quarto in classifica a quota 58 punti, si appresta ad ospitare, tra le mura amiche del Ceravolo, il lanciatissimodi Francesco Baldini che occupa la quinta posizione a quota 55. Giallorossi e rossoblù, entrambi già certi dei playoff, proveranno a fare bene in queste ultime tre partite prima di concentrarsi esclusivamente sulla corsa allaB. IL MOMENTO DEL ...

