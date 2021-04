Serie B, sono 12 gli squalificati dopo il turno di ieri (Di domenica 18 aprile 2021) sono 12 gli squalificati dal Giudice sportivo, tutti per un turno, dopo la 34a giornata della Serie BKT: Birindelli (Pisa), Calo (Pordenone), Djuric (Salernitana), Kargbo (Reggiana), Leverbe (Chievo Verona), Montalto (Reggina), Musiolik (Pordenone), Padella e Rigoni (L.R. Vicenza), Salvi (Frosinone), Sciaudone (Cosenza) e Strizzolo (Cremonese). L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021)12 glidal Giudice sportivo, tutti per unla 34a giornata dellaBKT: Birindelli (Pisa), Calo (Pordenone), Djuric (Salernitana), Kargbo (Reggiana), Leverbe (Chievo Verona), Montalto (Reggina), Musiolik (Pordenone), Padella e Rigoni (L.R. Vicenza), Salvi (Frosinone), Sciaudone (Cosenza) e Strizzolo (Cremonese). L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : I quattro gol realizzati da Dejan #Kulusevski in Serie A con la maglia della Juventus sono arrivati di sinistro dal… - OptaPaolo : 16 - Ben 16 dei 17 gol in Serie A segnati da Ante #Rebic con la maglia del Milan sono arrivati nel girone di ritorn… - NintendoItalia : Sono passati esattamente 20 anni da quando la serie #AnimalCrossing ha fatto il suo debutto in Giappone! Quali sono… - AnaniaMassimo : RT @axelvassallo: Stasera ore 21:25 @RaiUno 2^pt. di: #LaCompagniadelCigno2 con #AnnaValle e @AlessioBoni_FP fiction scritta da @monicarame… - TessaTrisRose : @Sailorwhunters No infatti nemmeno me lo ricordo ahahahah i personaggi secondari in quella serie sono proprio macchiette ?? -