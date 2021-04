Serie B, focolaio Pescara: si ferma il campionato sino al primo maggio (Di domenica 18 aprile 2021) La Serie B si ferma in seguito allo stop al Pescara da parte dell’Asl per il focolaio di Covid 19. I dettagli La Lega Serie B ha ufficializzato la sospensione del campionato sino al primo maggio in seguito allo stop al Pescara da parte dell’Asl per il focolaio di Covid 19. Le ultime 4 gare di campionato si disputeranno quindi il 1,4,7 e 1o maggio. Il 27 aprile, invece, si giocheranno i recuperi di Pescara-Entella e Pordenone-Pisa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) LaB siin seguito allo stop alda parte dell’Asl per ildi Covid 19. I dettagli La LegaB ha ufficializzato la sospensione delalin seguito allo stop alda parte dell’Asl per ildi Covid 19. Le ultime 4 gare disi disputeranno quindi il 1,4,7 e 1o. Il 27 aprile, invece, si giocheranno i recuperi di-Entella e Pordenone-Pisa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

