Serie A, Torino-Roma: Sirigu out, Belotti-Sanabria tandem offensivo. Fonseca con Pedro e Mayoral. Le formazioni ufficiali (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto pronto per Torino-Roma, match della 31a giornata del campionato di Serie A.La squadra granata è reduce dal pareggio nel derby contro la Juventus e dalla vittoria contro L'Udinese e, contro i giallorossi, vuole proseguire la propria striscia di risultati utili consecutivi anche per tenere a distanza il Cagliari, vittorioso nell’anticipo contro il Parma. La Roma, invece, nell’ultimo turno di campionato ha battuto 1-0 il Bologna e in settimana ha ottenuto il pass per la semifinale di Europa League eliminando l’Ajax.Torino (3-5-2): 32 Milinkovic-Savic; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 3 Bremer; 27 Vojvoda, 7, Lukic, 38 Mandragora, 24 Verdi, 15 Ansaldi; 9 Belotti, 19 Sanabria.A disp.: 19 Ujkani, 90 Sava, 13 Rodriguez, 99 Buongiorno, 29 Murru, 17 Singo, 4 Lyanco, 10 Gojak, 77 ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto pronto per, match della 31a giornata del campionato diA.La squadra granata è reduce dal pareggio nel derby contro la Juventus e dalla vittoria contro L'Udinese e, contro i giallorossi, vuole proseguire la propria striscia di risultati utili consecutivi anche per tenere a distanza il Cagliari, vittorioso nell’anticipo contro il Parma. La, invece, nell’ultimo turno di campionato ha battuto 1-0 il Bologna e in settimana ha ottenuto il pass per la semifinale di Europa League eliminando l’Ajax.(3-5-2): 32 Milinkovic-Savic; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 3 Bremer; 27 Vojvoda, 7, Lukic, 38 Mandragora, 24 Verdi, 15 Ansaldi; 9, 19.A disp.: 19 Ujkani, 90 Sava, 13 Rodriguez, 99 Buongiorno, 29 Murru, 17 Singo, 4 Lyanco, 10 Gojak, 77 ...

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - Agenzia_Ansa : Serie A: in campo Torino-Roma. I giallorossi, felici ma stremati dalla battaglia con l'Ajax, sono impegnati in casa… - repubblica : ?? Calcio, serie A: segui la diretta Torino-Roma. Alle 20,45 Napoli-Inter - patriziarutigl1 : RT @LAROMA24: Serie A: Torino-Roma, 18.04.2021 #AsRoma -