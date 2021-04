Serie A, Torino-Roma: le formazioni ufficiali. l’Atalanta batte la Juve. Vincono Bologna, Lazio e Milan (Di domenica 18 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Atalanta-Juventus e Napoli-Inter i due big match. Roma – Serie A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Nella prima sfida successo del Milan contro il Genoa per 2-1. Serie A, i risultati di domenica 18 aprile Di seguito i risultati di Serie A di domenica 18 aprile, sfide valide per la trentunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Milan-Genoa 2-1Atalanta-Juventus 1-0Bologna-Spezia 4-1Lazio-Benevento 5-3Torino-Roma (ore 18)Napoli-Inter (ore 20:45) Pallone Serie ASerie A, ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021)A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Atalanta-ntus e Napoli-Inter i due big match.A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Nella prima sfida successo delcontro il Genoa per 2-1.A, i risultati di domenica 18 aprile Di seguito i risultati diA di domenica 18 aprile, sfide valide per la trentunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)-Genoa 2-1Atalanta-ntus 1-0-Spezia 4-1-Benevento 5-3(ore 18)Napoli-Inter (ore 20:45) PalloneA, ...

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - settalese : RT @SkySport: Torino-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #TorinoRoma Fischio d'inizio alle 18 LIVE su Sky Sport… - SkySport : Torino-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #TorinoRoma Fischio d'inizio alle 18 LIVE su… - MondoNapoli : Serie A, Torino-Roma: le formazioni ufficiali di Fonseca e Nicola - -