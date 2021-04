Serie A, Torino-Roma 3-1: Sanabria, Zaza e Rincon affondano la Roma, granata a +5 sulla “zona rossa”. La classifica (Di domenica 18 aprile 2021) Termina 3-1 il match tra Torino e Roma. In programma alle ore 18.00 allo stadio "Olimpico-Grande Torino" il match valevole per la trentunesima giornata di Serie A tra granata e giallorossi. Vittoria pesantissima del Torino che riesce a battere la Roma in rimonta. I granata, dopo aver concluso la prima frazione sotto di una rete grazie alla rete giallorossa messa a segno da Mayoral , nella ripresa reagiscono velocemente trovando il gol del pari con Sanabria e completando la rimonta grazie agli acuti dei neoentrati Zaza e Rincon, entrambi ispirati dalle iniziative decisive di Belotti. La squadra di Fonseca, dopo un primo tempo controllato, cala ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) Termina 3-1 il match tra. In programma alle ore 18.00 allo stadio "Olimpico-Grande" il match valevole per la trentunesima giornata diA trae giallorossi. Vittoria pesantissima delche riesce a battere lain rimonta. I, dopo aver concluso la prima frazione sotto di una rete grazie alla rete giallomessa a segno da Mayoral , nella ripresa reagiscono velocemente trovando il gol del pari cone completando la rimonta grazie agli acuti dei neoentrati, entrambi ispirati dalle iniziative decisive di Belotti. La squadra di Fonseca, dopo un primo tempo controllato, cala ...

