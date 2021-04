Serie A, Milan-Genoa: le formazioni ufficiali (Di domenica 18 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Atalanta-Juventus e Napoli-Inter i due big match. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Atalanta-Juventus e Napoli-Inter i due big match di questa giornata. Serie A, il programma di domenica 18 aprile Di seguito il programma di Serie A di domenica 18 aprile, sfide valide per la trentunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Milan-Genoa (ore 12:30)Atalanta-Juventus (ore 15)Bologna-Spezia (ore 15)Lazio-Benevento (ore 15)Torino-Roma (ore 18)Napoli-Inter (ore 20:45) Pallone Serie A Nel Milan Kalulu preferito a Dalot. C’è Leao come prima punta. Nel Genoa Ballardini si affida a ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021)A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Atalanta-Juventus e Napoli-Inter i due big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Atalanta-Juventus e Napoli-Inter i due big match di questa giornata.A, il programma di domenica 18 aprile Di seguito il programma diA di domenica 18 aprile, sfide valide per la trentunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)(ore 12:30)Atalanta-Juventus (ore 15)Bologna-Spezia (ore 15)Lazio-Benevento (ore 15)Torino-Roma (ore 18)Napoli-Inter (ore 20:45) PalloneA NelKalulu preferito a Dalot. C’è Leao come prima punta. NelBallardini si affida a ...

