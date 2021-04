Serie A, Milan-Genoa 2-1: i rossoneri ringraziano Scamacca, Pioli può sorridere (Di domenica 18 aprile 2021) Il Milan vince senza convincere troppo.I rossoneri hanno la meglio sul Genoa per 2-1, vittoria importante per la compagine guidata da Stefano Pioli che si conferma sempre più al secondo posto nella giornata che vede due scontri importanti in campionato. Apre le danze al 13' una rete messa a segna da Ante Rebic, il pari rossoblu porta la firma di Destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La rete decisiva è un'autorete di Scamacca che sul corner di Calhanoglu ha deviato nella propria porta permettendo così al Milan di conquistare tre punti.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) Ilvince senza convincere troppo.Ihanno la meglio sulper 2-1, vittoria importante per la compagine guidata da Stefanoche si conferma sempre più al secondo posto nella giornata che vede due scontri importanti in campionato. Apre le danze al 13' una rete messa a segna da Ante Rebic, il pari rossoblu porta la firma di Destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La rete decisiva è un'autorete diche sul corner di Calhanoglu ha deviato nella propria porta permettendo così aldi conquistare tre punti.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

Advertising

OptaPaolo : 66 - Il #Milan ha eguagliato lo stesso numero di punti ottenuti in totale nella scorsa stagione di Serie A (66), co… - CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - TuttoMercatoWeb : Dazn sfida la Uefa e rilancia l'idea Superlega: tra le 16 big Juve, Inter e Milan. Roma in dubbio - melomonaco86 : RT @OptaPaolo: 66 - Il #Milan ha eguagliato lo stesso numero di punti ottenuti in totale nella scorsa stagione di Serie A (66), con sette g… - MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: Serie A, la classifica: Milan a 66 punti, +4 e +5 da Juve e Atalanta in attesa del match di Bergamo -