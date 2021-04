Serie A, le probabili formazioni del 31° turno (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo i quattro anticipi del sabato, si completa il 31° turno di Serie A interamente nella giornata domenica. Le probabili formazioni dei match probabili formazioni Serie A. – Non sono mancate le emozioni nei quattro anticipi del sabato (su tutte il clamoroso 4-3 del Cagliari sul Parma con due gol dopo il 90?), ma oggi c’è il clou del 31° turno del massimo campionato che si chiuderà alle 20:45 con Napoli-Inter. Milan-Genoa A San Siro si apre la domenica del calcio italiano con l’anticipo tra la squadra di Pioli e quella di Ballardini. I rossoneri vogliono rimanere nella scia dell’Inter ma allo stesso tempo guardano con interesse alle sfide odierne, fondamentali in chiave Champions. Il Grifone punta a mettere un’ipoteca sulla salvezza in un ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo i quattro anticipi del sabato, si completa il 31°diA interamente nella giornata domenica. Ledei matchA. – Non sono mancate le emozioni nei quattro anticipi del sabato (su tutte il clamoroso 4-3 del Cagliari sul Parma con due gol dopo il 90?), ma oggi c’è il clou del 31°del massimo campionato che si chiuderà alle 20:45 con Napoli-Inter. Milan-Genoa A San Siro si apre la domenica del calcio italiano con l’anticipo tra la squadra di Pioli e quella di Ballardini. I rossoneri vogliono rimanere nella scia dell’Inter ma allo stesso tempo guardano con interesse alle sfide odierne, fondamentali in chiave Champions. Il Grifone punta a mettere un’ipoteca sulla salvezza in un ...

