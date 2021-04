Serie A, Lazio e Bologna: che goleada. Tante emozioni in campo (Di domenica 18 aprile 2021) Il derby tra fratelli Inzaghi lo vince la Lazio con 4 goal segnati in un match ricco di emozioni. Poker anche per il Bologna contro lo Spezia La Serie A è arrivata alla 31esima giornata che quest’oggi ha messo uno contro l’altro i fratelli Inzaghi nel match tra Lazio e Benevento. In contemporanea si è giocata anche Bologna-Spezia, sfida imporTante per entrambe in ottica salvezza. Lazio-Benevento Sfida dal sapore particolare allo Stadio Olimpico nella 31esima giornata di Serie A. I fratelli Inzaghi si danno battaglia sul campo, ma a spuntarla è il tecnico della Lazio. Partita che inizia subito vivace con due occasioni importanti per entrambe le squadre: al 4? palo di Immobile per la ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021) Il derby tra fratelli Inzaghi lo vince lacon 4 goal segnati in un match ricco di. Poker anche per ilcontro lo Spezia LaA è arrivata alla 31esima giornata che quest’oggi ha messo uno contro l’altro i fratelli Inzaghi nel match trae Benevento. In contemporanea si è giocata anche-Spezia, sfida imporper entrambe in ottica salvezza.-Benevento Sfida dal sapore particolare allo Stadio Olimpico nella 31esima giornata diA. I fratelli Inzaghi si danno battaglia sul, ma a spuntarla è il tecnico della. Partita che inizia subito vivace con due occasioni importanti per entrambe le squadre: al 4? palo di Immobile per la ...

