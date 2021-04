Serie A, l’Atalanta batte la Juve. Vincono Bologna, Lazio e Milan (Di domenica 18 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Atalanta-Juventus e Napoli-Inter i due big match. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Nella prima sfida successo del Milan contro il Genoa per 2-1. Serie A, i risultati di domenica 18 aprile Di seguito i risultati di Serie A di domenica 18 aprile, sfide valide per la trentunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Milan-Genoa 2-1Atalanta-Juventus 1-0Bologna-Spezia 4-1Lazio-Benevento 5-3Torino-Roma (ore 18)Napoli-Inter (ore 20:45) Pallone Serie ASerie A, Torino-Roma: le formazioni ufficiali Nel Torino Bremer preferito a Lyanco. In attacco ancora ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021)A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Atalanta-ntus e Napoli-Inter i due big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 18 aprile. Nella prima sfida successo delcontro il Genoa per 2-1.A, i risultati di domenica 18 aprile Di seguito i risultati diA di domenica 18 aprile, sfide valide per la trentunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)-Genoa 2-1Atalanta-ntus 1-0-Spezia 4-1-Benevento 5-3Torino-Roma (ore 18)Napoli-Inter (ore 20:45) PalloneA, Torino-Roma: le formazioni ufficiali Nel Torino Bremer preferito a Lyanco. In attacco ancora ...

OptaPaolo : 10 - Era da febbraio 2015 che la Juventus non riusciva ad effettuare almeno 10 tiri (come oggi) contro l'Atalanta i… - OptaPaolo : 2001 - Era da febbraio 2001 che l’Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lo… - Gazzetta_it : #Malinovskyi spezza l'equilibrio: goduria Atalanta e sorpasso sulla Juve #atalantajuve - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta batte e supera la Juve, la Lazio sogna l'Europa - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - 31° turno, la classifica temporanea: la Juventus cade contro l'Atalanta, vincono Lazio e Bologna https://t.co… -