Serie A. Il Torino ribalta la Roma nella ripresa e s'impone 3-1 (Di domenica 18 aprile 2021) Giallorossi avanti già al 3' con Borja Mayoral. Pari di Sanabria al 57', mossa vincente di Nicola al 71'; dentro Zaza che segna subito il gol del sorpasso. Rosso a Diawara, chiude il conto Rincon al 92' Leggi su rainews (Di domenica 18 aprile 2021) Giallorossi avanti già al 3' con Borja Mayoral. Pari di Sanabria al 57', mossa vincente di Nicola al 71'; dentro Zaza che segna subito il gol del sorpasso. Rosso a Diawara, chiude il conto Rincon al 92'

