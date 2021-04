Serie A, i risultati delle partite della 31ª giornata (Di domenica 18 aprile 2021) Il Milan ha battuto il Genoa, la Juventus ha perso a Bergamo e il Torino ha battuto la Roma; stasera si gioca Napoli-Inter Leggi su ilpost (Di domenica 18 aprile 2021) Il Milan ha battuto il Genoa, la Juventus ha perso a Bergamo e il Torino ha battuto la Roma; stasera si gioca Napoli-Inter

Advertising

SerieA : Tutti i risultati della 30ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tutt… - FirenzeBkBlog : Serie B - Basket Serie B girone A: risultati e classifica seconda fase 5ª giornata - siciliabasket : SERIE D. ?? Risultati e classifiche dopo la 2ª giornata ?? - - FrancescaRoma41 : RT @loria_davide: Stagione fallimentare per i risultati in Serie A e Coppa Italia. In Europa L. siamo stati più bravi e ancora si può fare… - gilnar76 : Risultati e classifica Serie A ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -