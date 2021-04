Serie A, Bologna-Spezia: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 18 aprile 2021) Uno dei match più interessanti della trentunesima giornata di Serie A è Bologna–Spezia, in programma questo pomeriggio alle 15:00 allo Stadio Dall’Ara. La sfida può risultare decisiva in chiave salvezza, con le due compagini separate da due punti. Entrambe con un percorso notevole di crescita, entrambe sempre alla ricerca del calcio propositivo. Bologna e Spezia sono due esempi importanti di compagini che, seppur in lotta per non retrocedere, mettono in mostra idee propositive e spregiudicate. La squadra di Mihajlovic mette in difficoltà chiunque, non rinuncia mai a giocare, sebbene abbia accumulato meno di quanto ci si attendesse. Lo Spezia è invece una delle sorprese di questo campionato: arrivata per la prima volta in Serie A, la squadra di Italiano è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Uno dei match più interessanti della trentunesima giornata diA è, in programma questo pomeriggio alle 15:00 allo Stadio Dall’Ara. La sfida può risultare decisiva in chiave salvezza, con le due compagini separate da due punti. Entrambe con un percorso notevole di crescita, entrambe sempre alla ricerca del calcio propositivo.sono due esempi importanti di compagini che, seppur in lotta per non retrocedere, mettono in mostra idee propositive e spregiudicate. La squadra di Mihajlovic mette in difficoltà chiunque, non rinuncia mai a giocare, sebbene abbia accumulato meno di quanto ci si attendesse. Loè invece una delle sorprese di questo campionato: arrivata per la prima volta inA, la squadra di Italiano è ...

