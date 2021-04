Serie A 31a giornata | la Lazio ne fa 5 | poker del Bologna L’Atalanta supera la Juventus nella sfida Champions Risultati e classifica

(Di domenica 18 aprile 2021) Sono appena terminate le tre gare in programma alle ore 15.00 per la trentunesimadiA.Tutto facile per ladi Simone Inzaghi che vince facilmente il match dell'Olimpico contro il Benevento di Filippo Inzaghi, con un netto 5-3, piazzandosi al sesto posto ina quota 58 punti, in piena zona Europa League e a -4 dalla zonaLeague. Vittoria importante anche per ildi Sinisa Mihajlovic che conquista tre punti importanti sul terreno amico del Dall'Ara contro lo Spezia di mister Vincenzo Italiano. Felsinei che ritrovano quindi il successo dopo due sconfitte consecutive e grazie al 4-1, si portano a quota 37 punti, mentre gli aquilotti restano fermi a quota 32 punti, a +7 dalla zona retrocessione....

Si giocano tre partite alle 15.00 nella 31a giornata del campionato di Serie A. Occhi puntati assolutamente su Bergamo, dove andrà in scena un vero e proprio spareggio per i posti Champions. Un solo punto separa le due squadre: 62 della Juventus e 61 dell'Atalanta. La Juventus è uscita sconfitta dallo scontro diretto con l'Atalanta, valido per la 31a giornata di Serie A. A sette partite dalla fine del campionato, la Vecchia Signora, battuta per la prima volta da Gasperini. Spareggio al Gewiss Stadium tra Gasperini e Pirlo (senza Cr7), la Lazio vuole ancora correre per l'Europa, Spezia per la salvezza