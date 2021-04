Senegal, 50 idee per rafforzare l’economia locale: via al bando dedicato alle imprese italiane (Di domenica 18 aprile 2021) Italia e Senegal sono due Paesi fortemente connessi da relazioni non solo migratorie ma anche commerciali e di cooperazione. A fine 2019, i Senegalesi residenti in Italia sono circa 106mila, rappresentando la 12ma comunità immigrata e la prima tra quelle provenienti dall’Africa occidentale. Prende il via il bando “Investo in Senegal”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics, sede di Dakar) e dall’Unione Europea per la selezione di idee imprenditoriali per lo sviluppo del tessuto socio-economico Senegalese. Il bando – parte del progetto Pasped – mira alla valorizzazione della diaspora Senegalese che vive in Italia ed in generale in Europa e rafforzare lo scambio e l’interconnessione tra Italia e ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Italia esono due Paesi fortemente connessi da relazioni non solo migratorie ma anche commerciali e di cooperazione. A fine 2019, iesi residenti in Italia sono circa 106mila, rappresentando la 12ma comunità immigrata e la prima tra quelle provenienti dall’Africa occidentale. Prende il via il“Investo in”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics, sede di Dakar) e dall’Unione Europea per la selezione diimprenditoriali per lo sviluppo del tessuto socio-economicoese. Il– parte del progetto Pasped – mira alla valorizzazione della diasporaese che vive in Italia ed in generale in Europa elo scambio e l’interconnessione tra Italia e ...

