Selvaggia Lucarelli pungola Calenda e lui risponde Il risultato? “Cringe”

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 18 aprile 2021) Il pezzo su ‘Il fatto Quotidiano’ dellafa infuriare, che piccatoa tono su Twitter. In entrambi i casi, poca sostanza ma molto ardore linguistico. Ecco la vicenda “”: Per questo tweet di Carlopic.twitter.com/ATTqTwffEB — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 18, 2021 Nel suo “Stanza” su ‘Il Fatto Quotidiano’,si lancia in un “dissing” (per usare una terminologia giovane) al povero Carlo, che si è beccato un’ondata di considerazioni piccate, “selvagge”, anzi, di quelle che tino la carne perché ti toccano nell’orgoglio, un orgoglio che, se si parla di, non è certo poca cosa. Ed ...