SEGA ha ufficialmente venduto la divisione arcade occidentale

(Di domenica 18 aprile 2021)si sta lentamente, ma inesorabilmente allontanando dal mercato: dopo averla propriagiapponese verso la fine del 2020, ora è arrivato il momento di salutare anche il ramo. La, nota con il nome diAmusements International, è stata infatti venduta e acquistata, tramite l'operazione finanziaria nota come "management buyout", da un team di dirigenti guidati da Paul Williams, il quale ha lavorato inper oltre 20 anni. Cosa comporterà questa decisione? Molto poco per un comune giocatore: tutti i cabinatipresenti nei territori coperti daAmusements International, ovvero America e Europa, ...

Eurogamer_it : #SEGA ha ufficialmente venduto la propria divisione arcade occidentale. -

SEGA sembra dunque chiamarsi fuori dal mercato arcade e si concentrerà probabilmente di più sul mondo casalingo. Non è ancora chiaro però il destino di FOG Gaming, il servizio cloud