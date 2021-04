Se Egitto e Turchia si riconciliano. Parla Dentice (CeSi) (Di domenica 18 aprile 2021) “Sta iniziando una nuova era nelle relazioni con l’Egitto. Sono in corso di preparazione visite reciproche” ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, Parlando su Haber Turk – e la Bloomberg ha un’informazione in più: ci sarà un vertice i primi di maggio. La dichiarazione è il culmine (pubblico, esplicito) di una serie di segnali di apertura verso una distensione delle relazioni turco-egiziane. Paesi che vivono rapporti tesi dalla deposizione nel 2013 dell’allora presidente, Mohamed Morsi – legato alla Fratellanza musulmana – e la salita al potere di Abdel Fatah al Sisi. Tra queste distensioni, dopo aver fornito asilo a diversi esponenti egiziani dei Fratelli musulmani, la decisione con cui a inizio aprile il governo turco ha bloccato dalla trasmissione televisiva programmi vicini al movimento panarabo islamista e nettamente ostili ... Leggi su formiche (Di domenica 18 aprile 2021) “Sta iniziando una nuova era nelle relazioni con l’. Sono in corso di preparazione visite reciproche” ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu,ndo su Haber Turk – e la Bloomberg ha un’informazione in più: ci sarà un vertice i primi di maggio. La dichiarazione è il culmine (pubblico, esplicito) di una serie di segnali di apertura verso una distensione delle relazioni turco-egiziane. Paesi che vivono rapporti tesi dalla deposizione nel 2013 dell’allora presidente, Mohamed Morsi – legato alla Fratellanza musulmana – e la salita al potere di Abdel Fatah al Sisi. Tra queste distensioni, dopo aver fornito asilo a diversi esponenti egiziani dei Fratelli musulmani, la decisione con cui a inizio aprile il governo turco ha bloccato dalla trasmissione televisiva programmi vicini al movimento panarabo islamista e nettamente ostili ...

