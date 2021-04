Scuole, aule aperte anche in Campania: lezioni in presenza per l’80% degli studenti italiani. Ecco la mappa regione per regione (Di domenica 18 aprile 2021) Tutti in classe o quasi. Da lunedì restano a casa “solo” 1,65 milioni di studenti in attesa della totale riapertura programmata dal governo il 26 aprile. In pratica, da domani, otto allievi su dieci sono tra i banchi. Ad aumentare il dato, rispetto alla scorsa settimana, è la Campania – passata in arancione – con i suoi 291mila alunni. In sedici regioni più le province autonome di Trento e Bolzano (tutte in fascia arancione) le Scuole dell’infanzia, primaria e la secondaria di primo grado sono aperte al cento per cento. Mentre le Scuole secondarie di secondo grado continuano con un limite di presenze dal 50% al 75%. Nelle tre regioni in fascia rossa, invece, fino alla prima media tutti a scuola mentre seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Tutti in classe o quasi. Da lunedì restano a casa “solo” 1,65 milioni diin attesa della totale riapertura programmata dal governo il 26 aprile. In pratica, da domani, otto allievi su dieci sono tra i banchi. Ad aumentare il dato, rispetto alla scorsa settimana, è la– passata in arancione – con i suoi 291mila alunni. In sedici regioni più le province autonome di Trento e Bolzano (tutte in fascia arancione) ledell’infanzia, primaria e la secondaria di primo grado sonoal cento per cento. Mentre lesecondarie di secondo grado continuano con un limite di presenze dal 50% al 75%. Nelle tre regioni in fascia rossa, invece, fino alla prima media tutti a scuola mentre seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado ...

Advertising

MariaTe05484085 : A @DomenicaIn ho sentito dire che per risolvere i rischi di contagi nelle scuole... bisogna ingrandirle ??... e cert… - beatrix_bix : @viaggioinincogn Al chiuso ovviamente il problema resta. E per questo, al di là del nostro comportamento - mai dime… - OrgoglioC : @RaiUno riaprire le scuole e raddoppiare le aule significa raddoppiare gli insegnanti, che va bene, ma occorre assumerli. - ellagiraisoli : sta cosa delle lezioni al 100% anche alle superiori sarà un disastro spero non si faccia nulla nelle scuole con aule piccole - amaryllide1 : RT @genovitt: @tomasomontanari È il modo in cui si riapre che è sconcertante. Che si è fatto o che si è previsto nelle scuole per la venti… -