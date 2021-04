Advertising

TV7Benevento : Scuola: sottosegretario Sasso, 'soluzione è stabilizzazione docenti per titoli e servizio' (2)... - TullioBuzzi1 : Oggi all'#ITSBuzzi ci ha fatto visita il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione Rossano Sasso, ed ha… - Sabrina24989702 : RT @Machiavelli_it: Scuola e futuro. Dialogo col Sottosegretario ROSSANO SASSO - lilium02046669 : RT @AvvocatoGuerra: 'Il 3 maggio devono tornare tutti gli #studenti in classe. Mi sembra la logica conseguenza del LAVORO avviato nelle sco… - scuolainforma : Comunicato SGB Scuola: ‘Incontro con il Sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia’ -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sottosegretario

TGCOM

Lo scrive sulla sua pagina Facebook ilall'Istruzione, Rossano Sasso e aggiunge: "L'unica soluzione opportuna, giusta e rapida è di procedere alla stabilizzazione per titoli e ...... a testimonianza che, a differenza di altri, non è il furore ideologico a guidare i nostri pensieri e le nostre azioni, ma gli interessi e il bene del mondo della. Non siamo e mai saremo ...Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Ritengo che la questione del reclutamento degli insegnanti vada affrontata con buon senso e obiettività, senza farsi fuorviare da preconcetti. Non ha senso parlare di una ..."Ritengo che la questione del reclutamento degli insegnanti vada affrontata con buon senso e obiettività, senza farsi fuorviare da preconcetti. Non ha senso parlare di una procedura concorsuale per 45 ...