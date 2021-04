Scuola: sottosegretaria Floridia, 'fino al 90% di rimborso sui giornali, bandi fino a 30 aprile' (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "fino al 30 aprile le scuole potranno usufruire di due bandi destinati a rimborsare le spese per l'acquisto di abbonamenti ai giornali quotidiani, ai periodici e alle riviste scientifiche e di settore", pubblicati dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo scrive sulla sua pagina Facebook la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia che aggiunge: "Il primo bando riguarda il contributo a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino al 90 per cento della spesa, con il limite di 900 euro". "Il secondo bando - prosegue - prevede un contributo sempre fino al 90 per cento della spesa, a favore delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "al 30le scuole potranno usufruire di duedestinati a rimborsare le spese per l'acquisto di abbonamenti aiquotidiani, ai periodici e alle riviste scientifiche e di settore", pubblicati dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo scrive sulla sua pagina Facebook laall'Istruzione Barbarache aggiunge: "Il primo bando riguarda il contributo a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,al 90 per cento della spesa, con il limite di 900 euro". "Il secondo bando - prosegue - prevede un contributo sempreal 90 per cento della spesa, a favore delle ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: sottosegretaria Floridia, 'fino al 90% di rimborso sui giornali, bandi fino a 30 aprile'... - MatteoTomb : La sottosegretaria all'Istruzione ha detto che alla scuola servono: - forze nuove e giovani. - chi ha esperienza N… - PasPier1 : RT @FloraFrate: #scuola In merito alle parole della sottosegretaria al Miur non so cosa dire se non che rimango sempre più basita. Fra po… - 13Azione : RT @FloraFrate: #scuola In merito alle parole della sottosegretaria al Miur non so cosa dire se non che rimango sempre più basita. Fra po… - antonello_fresu : RT @FloraFrate: #scuola In merito alle parole della sottosegretaria al Miur non so cosa dire se non che rimango sempre più basita. Fra po… -