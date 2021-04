Sangiovanni scalzo come Madame canta contro l’omofobia e racconta il primo bacio con Giulia: “Non amo che te” – VIDEO (Di domenica 18 aprile 2021) Ieri Sangiovanni ha ricevuto enormi consensi e il serale di Amici 20 è filato via liscio come l’olio. L’outifit della puntata strizzava l’occhio alla sua amica Madame, presentandosi scalzo come lei stessa ha fatto al Festival di Sanremo che l’ha vista gareggiare tra i Big della musica. Amici 20, Sangiovanni canta contro l’omofobia Completo rosso,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 18 aprile 2021) Ieriha ricevuto enormi consensi e il serale di Amici 20 è filato via lisciol’olio. L’outifit della puntata strizzava l’occhio alla sua amica, presentandosilei stessa ha fatto al Festival di Sanremo che l’ha vista gareggiare tra i Big della musica. Amici 20,Completo rosso,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Lelenaforlouis : RT @themoon_Lilo: #Amici20 Io che vedo Sangiovanni scalzo, a cosa pensa il mio cervello automaticamente: I vote #Louies for #BestFanArmy a… - PerUtile : RT @themoon_Lilo: #Amici20 Io che vedo Sangiovanni scalzo, a cosa pensa il mio cervello automaticamente: I vote #Louies for #BestFanArmy a… - blogtivvu : Sangiovanni scalzo come Madame canta contro l’omofobia e racconta il primo bacio con Giulia: “Non amo che te” – VID… - _autoritratto_ : RT @IlContiAndrea: Sangiovanni scalzo come Madame la prima serata di #Sanremo2021 #Amici20 - lucy30293170 : Sangiovanni era scalzo e per chi non lo sapesse esibirsi scalzi è un gesto ribelle e un po’ anticonformista, è vist… -