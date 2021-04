Sandokan, Can Yaman ha trovato la protagonista? (Di domenica 18 aprile 2021) Can Yaman, nei panni di Sandokan, ha trovato finalmente la sua Marianna Guillonk? La stampa spagnola ne è convinta. I bene informati raccontano che sarà l’interprete de Le ragazze del centralino: stiamo parlando di Blanca Suarez. Sarà proprio la bellissima attrice spagnola a rubare il cuore alla Tigre della Malesia? Can Yaman, finalmente, ha la sua Marianna? Il cast della fiction incentrata sulle avventure di Sandokan, si sta delineando. Chi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 aprile 2021) Can, nei panni di, hafinalmente la sua Marianna Guillonk? La stampa spagnola ne è convinta. I bene informati raccontano che sarà l’interprete de Le ragazze del centralino: stiamo parlando di Blanca Suarez. Sarà proprio la bellissima attrice spagnola a rubare il cuore alla Tigre della Malesia? Can, finalmente, ha la sua Marianna? Il cast della fiction incentrata sulle avventure di, si sta delineando. Chi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

kheira_chabaane : RT @Mary96231807: Ammiro la.sua determinazione nel voler apprendere il più possibile per calarsi completamente nei panni del personaggio c… - Priyayoli_Can : RT @saf_yaman: @CanYamanMedia Una mano nel fuoco, l’altra nell’acqua. Piedi nel fango, mente nell’aria. Cuore e anima assaporano il mito e… - LenkaWeaver : RT @Mary96231807: Ammiro la.sua determinazione nel voler apprendere il più possibile per calarsi completamente nei panni del personaggio c… - Giovann24632320 : @Mary96231807 Hai ragione pienamente can e impegnato quando vorrà c'è lo dirà lui sto sta preparando per Sandokan - HankaKopecka11 : RT @Mary96231807: Ammiro la.sua determinazione nel voler apprendere il più possibile per calarsi completamente nei panni del personaggio c… -