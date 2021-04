Salvini rinviato a giudizio | Giorgia Meloni | “È scioccante”

(Di domenica 18 aprile 2021) Matteocona palazzo Chigi in una foto tratta dal profilo Twitter del segretario della LegaROMA – “Totale solidarietà mia e di Fratelli d’Italia al leader della Lega Matteonel caso Open Arms. Èche venga mandato a processo chi da Ministro dell’Interno ha fatto solo quello che il suo mandato gli imponeva di fare: difendere i confini e combattere l’immigrazione clandestina. A Matteo il mio abbraccio sincero”. Così la leader di Fratelli d’Italia(foto) nel commentare il rinvio adel segretario della Lega Matteonell’ambito della vicenda Open Arms. L'articolo L'Opinionista.

VittorioSgarbi : Salvini rinviato a giudizio a Palermo. La magistratura, ancora una volta, determina il corso della politica.

PALERMO - Il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), è stato rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms, che risale ai tempi in cui il 'Capitano' era ministro dell'interno. Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio il leader della Lega Matteo Salvini. Il senatore del Carroccio risponde di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, secondo la Procura illegittimamente, lo sbarco dei migranti.