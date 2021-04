Salvini insiste: “In prospettiva togliere il coprifuoco. Speranza via? Se vede solo rosso sì” – VIDEO (Di domenica 18 aprile 2021) Matteo Salvini al ‘TG5’: “Se Speranza vede solo rosso parlando di chiusure deve andare via. Bisogna tornare alla vita”. ROMA – Matteo Salvini al TG5 è ritornato ad attaccare il ministro Speranza. “Se fa il suo lavoro può restare al suo posto. Ma se fa politica e vede solo rosso parlando di chiusure, chiusure e chiusure no“, la posizione del leader della Lega, riportata dall’Adnkronos, che ha precisato: “E’ da oltre un anno che gli italiani portano pazienza. Adesso con il piano vaccini che va avanti con Figliuolo e senza Arcuri, si può tornata alla vita. Questo deve essere di tutti gli italiani togliendo in prospettiva il coprifuoco“. E sull’esecutivo Draghi ha ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021) Matteoal ‘TG5’: “Separlando di chiusure deve andare. Bisogna tornare alla vita”. ROMA – Matteoal TG5 è ritornato ad attaccare il ministro. “Se fa il suo lavoro può restare al suo posto. Ma se fa politica eparlando di chiusure, chiusure e chiusure no“, la posizione del leader della Lega, riportata dall’Adnkronos, che ha precisato: “E’ da oltre un anno che gli italiani portano pazienza. Adesso con il piano vaccini che va avanti con Figliuolo e senza Arcuri, si può tornata alla vita. Questo deve essere di tutti gli italiani togliendo inil“. E sull’esecutivo Draghi ha ...

