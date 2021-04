Salvini: «Il rinvio a giudizio? Pericoloso, la sinistra usa i tribunali per fare politica. In estate stop agli sbarchi» (Di domenica 18 aprile 2021) «Il rinvio a giudizio non mi toglie il sonno ma è frustrante e molto Pericoloso perché crea un precedente. Si usa il tribunale per fare politica. Il disegno Palamara («Salvini è innocente ma va fermato») sta prendendo forma. È evidente che la sinistra vuole vincere in tribunale le elezioni che perde nelle urne. In nessun Paese al mondo si mandano a processo gli avversari politici». A parlare è il leader della Lega Matteo Salvini, in un’intervista al Corriere, all’indomani del rinvio a giudizio disposto dal gup di Palermo per il caso Open Arms. Il processo comincerà il 15 settembre. L’accusa è di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio: l’allora ministro dell’Interno, infatti, avrebbe impedito lo sbarco a ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) «Ilnon mi toglie il sonno ma è frustrante e moltoperché crea un precedente. Si usa il tribunale per. Il disegno Palamara («è innocente ma va fermato») sta prendendo forma. È evidente che lavuole vincere in tribunale le elezioni che perde nelle urne. In nessun Paese al mondo si mandano a processo gli avversari politici». A parlare è il leader della Lega Matteo, in un’intervista al Corriere, all’indomani deldisposto dal gup di Palermo per il caso Open Arms. Il processo comincerà il 15 settembre. L’accusa è di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio: l’allora ministro dell’Interno, infatti, avrebbe impedito lo sbarco a ...

