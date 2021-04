Salvini che ripete di esser stato rinviato giudizio perché la sinistra non sa vincere alle urne (Di domenica 18 aprile 2021) Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio dal gup di Palermo Lorenzo Jannelli, e dovrà rispondere dei reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per – secondo l’accusa – aver impedito alla nave della ong Open Arms di attraccare al porto di Lampedusa con i 147 migranti soccorsi in mare. La notizia è di ieri, ma di oggi sono le sue dichiarazioni, quelle che accusano la sinistra di non riuscire a vincere alla urne, e che allora decide di rinviare a giudizio il leader di uno del partito più forte dell’opposizione. Ma la domanda è una: cosa c’entra la sinistra con la decisione di un giudice dell’udienza preliminare della Procura di Palermo? Tra le righe, quello che il senatore vorrebbe dire è: i giudici – che crede siano ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Matteodal gup di Palermo Lorenzo Jannelli, e dovrà rispondere dei reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per – secondo l’accusa – aver impedito alla nave della ong Open Arms di attraccare al porto di Lampedusa con i 147 migranti soccorsi in mare. La notizia è di ieri, ma di oggi sono le sue dichiarazioni, quelle che accusano ladi non riuscire aalla, e che allora decide di rinviare ail leader di uno del partito più forte dell’opposizione. Ma la domanda è una: cosa c’entra lacon la decisione di un giudice dell’udienza preliminare della Procura di Palermo? Tra le righe, quello che il senatore vorrebbe dire è: i giudici – che crede siano ...

