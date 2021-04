Salvini a processo per il caso dell'Open Arms: 'A testa alta, ho difeso l'Italia' (Di domenica 18 aprile 2021) Il leader della Lega nell'agosto del 2019 non aveva fatto sbarcare 147 migranti quando era ministro dell'Interno. La prima udienza il 15 settembre a ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 aprile 2021) Il leadera Lega nell'agosto del 2019 non aveva fatto sbarcare 147 migranti quando era ministro'Interno. La prima udienza il 15 settembre a ...

CandianiStefano : Mentre #Salvini va a processo avendo difeso l’Italia, #Letta plaude ai traghettatori di #Clandestini. Così come era… - Noiconsalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - LegaSalvini : Il Capitano è stato rinviato a giudizio per il caso Open Arms. #Salvini: 'Vado a processo per aver difeso il mio Pa… - Luctrion : RT @pbecchi: Mi pare evidente che si stia facendo nei confronti di Salvini la stessa operazione fatta a suo tempo nei confronti di Berlusc… - XYZxyzY6 : RT @annalisacamilli: ++ Matteo Salvini andrà a processo per il caso #OpenArms. L’accusa è di sequestro di persona plurimo. -