Salento | bambino rapito Finisce sotto accusa il barbiere 79 enne

(Di domenica 18 aprile 2021) Uno degli uomini più ricchi del pianeta potrebbe non essere chi tutti credono che sia. Una donna avrebbe riconosciuto in uno sceicco il figliotanti anni fa. Dopo 44 anni scoprire che il proprio figlio – svanito nel nulla quando aveva appena 6 anni – potrebbe essere ancora vivo deve essere un’emozione immensa. Sbattere la faccia contro la dura realtà per può fare malissimo. Dopo il tanto discusso caso della piccola Denise Pipitone che, alla fine, si è scoperto non essere Olesya, la ragazza russa che diceva di cercare la madre in televisione, ecco un altro caso che ha dell’incredibile. Una donna salentina, Bianca Colaianni – riporta TgCom24 – sostiene di aver riconosciuto il figlio, Mauro Romano, scomparso nel 1977 da una cicatrice sulla mano destra. La donna avrebbe visto la cicatrice da una foto su un giornale dove un uomo era accanto alla ...

... programma condotto da Barbara D'Urso, la mamma di Mauro Romano, bambino rapito 44 anni fa. La ... Mauro è stato rapito il 21 giugno del 1977 in Salento, il suo rapimento è stato definito il più lungo ... Il rapimento di Mauro, definito il più lungo del mondo, è avvenuto in Salento, il 21 giugno del ... manda in onda un video che illustra le ragioni per le quali Bianca vede nello sceicco il suo bambino: ...