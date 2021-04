Salari: nel 2020 persi 40 miliardi, l’Italia fanalino di coda nell’Ue (Di domenica 18 aprile 2021) Salari: nel 2020 l’Italia ha perso ben 40 miliardi di Salari. L’impatto della pandemia sull’economia del nostro paese è stata devastante Il 2020 si conferma devastante per l’economia italiana anche per quel che concerne i Salari e gli stipendi. La perdita complessiva registrata è stata di 39,2 miliardi, con un calo degli stipendi del 7,47%. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 18 aprile 2021): nelha perso ben 40di. L’impatto della pandemia sull’economia del nostro paese è stata devastante Ilsi conferma devastante per l’economia italiana anche per quel che concerne ie gli stipendi. La perdita complessiva registrata è stata di 39,2, con un calo degli stipendi del 7,47%. L'articolo proviene da Consumatore.com.

BentivogliMarco : Nel 2020 l'Italia ha perso oltre 39,2 miliardi di salari e stipendi con un calo del 7,47% sul 2019. Mediamente inve… - Agenzia_Ansa : Nel 2020 persi 40 miliardi di salari, Italia peggiore in Ue #ANSA - MediasetTgcom24 : Nel 2020 persi 40 miliardi di salari, Italia peggiore nell'Ue #Salari - bruna_tardini : ROBERTO CICCARELLI : Nel primo anno del Covid sono stati persi 40 miliardi di salari -- IL MANIFESTO DEL 18 APRILE… - Oltrelacronaca : @regynadeserto Questo non lo so con certezza, anche se è vero che la crescita della disoccupazione nel tempo porta… -