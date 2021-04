Sala presenta la sua lista civica: “Milano si arricchisce grazie al contributo di tutti” (Di domenica 18 aprile 2021) Milano – Il sindaco di Milano, Beppe Sala (foto), ha presentato ieri la sua lista civica con Martina Riva, Emmanuel Conte, Roberta Guaineri, Gabriele Rabaiotti, Anita Pirovano, Paolo Petracca, Marzia Pontone e Simone Zambelli. Queste le parole del primo cittadino: “Il logo che ci rappresenta parla di colori che si intrecciano e di legami che si creano. Di una Milano che si arricchisce grazie al contributo di tutti e di ciascuno. Una città forte e ambiziosa, che si confronta con il mondo senza paura. Una Milano che nelle sue tante e diverse anime, trova il suo vero e unico modello di crescita”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 18 aprile 2021)– Il sindaco di, Beppe(foto), hato ieri la suacon Martina Riva, Emmanuel Conte, Roberta Guaineri, Gabriele Rabaiotti, Anita Pirovano, Paolo Petracca, Marzia Pontone e Simone Zambelli. Queste le parole del primo cittadino: “Il logo che ci rapparla di colori che si intrecciano e di legami che si creano. Di unache sialdie di ciascuno. Una città forte e ambiziosa, che si confronta con il mondo senza paura. Unache nelle sue tante e diverse anime, trova il suo vero e unico modello di crescita”. L'articolo L'Opinionista.

