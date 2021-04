Sabina Guzzanti esaspera la “guerra dei poveri” seduta comodamente nel suo salotto

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 18 aprile 2021) In questo difficile momento pandemico che sta attraversando il nostro Paese, la comunicazione assume sempre di più i prodromi del tifo, delle divisioni in fazioni in cui la ragione non viene data al buonsenso comune di realtà, ma a ciò che essa proietta nell’immaginario appartenente a una determinata ideologia culturale. In questo panorama da stadio a livello comunicativo sono emersi gli ultrà delle chiusure che mal sopportano i commercianti. Due personalità di spicco culturale, il giornalista Michele Serra e un’artista impegnata,, hanno ben identificato questo ruolo andando are ancora di più a livello e mediatico una “tra” che serve solo a dare peso a parole che andrebbero evitate per non fomentare un clima già fortemente teso dalle problematiche socio economiche ...