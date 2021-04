Russia, Navalny rischia l’arresto cardiaco “da un momento all’altro”. La figlia: “Fatelo visitare da un medico” (Di domenica 18 aprile 2021) Alexei Navalny, malato e in sciopero della fame, rischia di avere un arresto cardiaco "da un momento all'altro". È quanto hanno sostenuto medici vicini all'oppositore russo chiedendo di poterlo visitare. Navalny è in sciopero della fame dal 31 marzo per protestare contro le cattive condizioni di detenzione. Il suo medico personale, Anastassia Vassilieva, e altri tre medici, tra cui un cardiologo, hanno chiesto di poter visitare Navalny, stando alla lettera inviata all'amministrazione penitenziara e pubblicata sull'account Twitter di Vassilieva.Intanto, arriva l'accorato appello di Darya Navalnaya, figlia di Alexei Navalny: "Permettete a un medico di visitare mio ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 18 aprile 2021) Alexei, malato e in sciopero della fame,di avere un arresto"da unall'altro". È quanto hanno sostenuto medici vicini all'oppositore russo chiedendo di poterloè in sciopero della fame dal 31 marzo per protestare contro le cattive condizioni di detenzione. Il suopersonale, Anastassia Vassilieva, e altri tre medici, tra cui un cardiologo, hanno chiesto di poter, stando alla lettera inviata all'amministrazione penitenziara e pubblicata sull'account Twitter di Vassilieva.Intanto, arriva l'accorato appello di Darya Navalnaya,di Alexei: "Permettete a undimio ...

