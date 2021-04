Rosalinda Cannavò trema, una donna ignota sarebbe pazza di Andrea Zenga (Di domenica 18 aprile 2021) Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al centro del gossip La relazione sentimentale tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga prosegue a gonfie vele anche dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, terminata la loro avventura televisiva al reality show di Canale 5, la 28enne siciliana e il personal trainer praticamente non L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)al centro del gossip La relazione sentimentale traprosegue a gonfie vele anche dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, terminata la loro avventura televisiva al reality show di Canale 5, la 28enne siciliana e il personal trainer praticamente non L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: nuova fiamma per lui? - martypicci : User Rosalinda_Cannavò colpisce ancora, sotto altre vesti instagram, questa volta nella categoria giusta #rosmello.… - ZengavoBr : RT @88_otta: Tanti cari auguri a Francesca!?????????? Adoro lei come tutta la famiglia Cannavò ?? #zengavo #rosalinda #rosiners - Gennaro37144533 : RT @BiasiErika: 'Mia sorella ha l'album zengavo collegato al lettore?????? Francesca io ti amo ahahahahah quanto sono iconiche le sorelle… - Buolj2 : RT @88_otta: Tanti cari auguri a Francesca!?????????? Adoro lei come tutta la famiglia Cannavò ?? #zengavo #rosalinda #rosiners -